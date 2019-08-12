الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ألمانيا تعتزم إلغاء ضريبة إعادة توحيدها

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:16 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
كشف وزير مالية ألمانيا "أولف شولتس" عن اعتزام الحكومة إلغاء الضريبة التي تم فرضها في أعقاب إعادة توحيد شطريها الشرقي والغربي في بداية تسعينيات القرن العشرين.
كانت الحكومة الألمانية قد فرضت ضريبة نسبتها 5ر5% على جميع الألمان تقريبا باستثناء أصحاب الدخل المنخفض لتمويل مشروعات إعادة توحيد شطري ألمانيا. وبحسب الوزير فإن الحكومة تعتزم إلغاء الضريبة عن 90% من الخاضعين لها اعتبارا من.2021
وبلغت حصيلة هذه الضريبة عام 2018 حوالي 9ر18 مليار يورو (2ر21 مليار دولار). ومع إلغاء الضريبة عن حوالي 90% من الخاضعين لها فإن هذه الحصيلة لن تقل بأكثر من النصف تقريبا، نظرا لآن الشريحة الأعلى دخلا من الألمان والذين يدفعون 10% من دخولهم لسداد هذه الضريبة سيواصلون دفعها.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإلغاء التدريجي لهذه الضريبة يعتبر جزءا من برنامج الحكومة الائتلافية التي تشكلت عام 2017 في أعقاب الانتخابات البرلمانية. في الوقت نفسه فإن هذه الضريبة ستظل قائمة خلال الـ 16 شهرا المقبلة.
يأتي الكشف عن هذه الخطة في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الألمانية لتحفيز الاقتصاد الألماني الذي أظهر مؤشرات تباطؤ، ومخاطر دخول مرحلة الركود.
وقال "شولتس" في تصريحات بمقر وزارة المالية الألمانية، إن إلغاء هذه الضريبة "سيساهم في النمو الاقتصادي في المانيا، نحن نعرف أن الاقتصاد ضعيف بعض الشيء".
وكان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم يريد إلغاء الضريبة بالنسبة لكل الألمان، لكنه أيد النسخة الأولية التي طرحها "شولتس" وتتضمن استمرار الضريبة على الشريحة الأعلى دخلا في ألمانيا.
في الوقت نفسه أعلنت أحزاب معارضة في ألمانيا اعتزامها الطعن على الخطة أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا باعتبارها غير دستورية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

منذ يوم

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين

منذ يوم

العثور على نصف جسد سيدة في جوال بترعة المريوطية (صور)

ads

الصور

image description

الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى

image description

صور.. تفحم سيارة على دائري القليوبية

image description

"الشباب والرياضة" تنظم احتفالات بمناسبة العيد في بورسعيد

image description

مجموعة صور ترصد أولى أيام عيد الأضحى المبارك بأسوان

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ستوديو

خبير أمني: "رابعة" تمرد مسلح وليس اعتصاما

بعد شجاره مع زينة.. أحمد فلوكس عن أحمد عز: "ربنا يصلح الحال"

سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ببغداد

رسميًا انتقال ثنائي الأهلي للجونة بشكل نهائي

رياضة

بوجبا يلقب ماجواير بـ"الوحش" بعد أدائه الكبير أمام تشيلسي

ماينز الألماني يفقد خدمات مدافعه شتيفان بيل ثلاثة أشهر للإصابة

الجونة يعلن ضم إسلام محارب رسميًا

رسميًا.. تغيير ملعب مباراة الزمالك وديكادها الصومالى

الرئيس نيوز

ثمنه 46 ألف جنيه.. الصحة تحذر من عبوات مهربة لأحد أدوية الأورام

مصر تعزي الصين في ضحايا إعصار «ليكيما»

وقفة احتجاجية في الفيوم للتبرأ من منفذ تفجير معهد الأورام

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات

منوعات

5 آثار إيجابية للموسيقى

جورج كلونى متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية اغتيال بطيء

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

كشكول

جامعة القاهرة تعلن عن ٤ برامج جديدة بالآداب.. تعرف عليها

"تقييم سلوك.. أنشطه للتلاميذ.. وبطاقة بـ 4 ألوان لولي الأمر" تفاصيل نظام التعليم الجديد

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة بالمدن الجامعية في عين شمس

"الخشت" يعلن عن طرح برنامج جديد بـ"زراعة القاهرة"

إسلام سياسي

المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد مساندته للتحالف العربي

المتهم بإطلاق النار على مسجد في النرويج يمثل أمام المحكمة

الاشتراكيون الديمقراطيون بألمانيا يسعون إلى حظر تنظيم للنازيين الجدد

العراق تلقي القبض على عنصرين من داعش في الموصل


زيت وسكر

قبل إقراره رسميًا.. 8 معلومات عن تعديلات قانون الحجز الإداري

وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن خطوط الطوارئ

الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها على الطائرات خلال موسم الحج

إقبال كبير على حديقة الحيوان ثاني أيام العيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

هيئة الكتاب تستعد لمعرض القاهرة الـ51

كيف احتفلت الثقافة الجماهيرية بعيد الأضحى؟

صفحتنا ع الفيس بوك