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القس يوحنا جابر يكتب: حواء الثانية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:15 م
جريدة الدستور
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إن جاز لنا أن نضع مقارنَة بين حواء الأولى زوجة أبينا آدم، وحواء الثانية التى هى السيدة العذراء- بمناسبة أيام الصوم- سنجد أن الأولى لم تطع أمر الرب، ووصيته التى قالها لأبينا آدم «وَأَوْصَى الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ»، قَائِلًا: «مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ أَكْلًا، وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا، لأَنَّكَ يَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ»، (سفر التكوين ٢: ١٦- ١٧).
كانت النتائج الطبيعية هى السقوط والخروج من الجنة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد خُصت بعقوبة، وهى أنها تحبل وتلد بالوجع والألم.
فى المقابل، نجد أن حواء الثانية «العذراء مريم» قامت بعكس ما صنعت الأولى، إذ إنها صدقت بأقوال الملاك غبريال التى نقلها إليها أثناء البشارة بميلاد السيد المسيح، وآمنت بكلام الله، ونفذت ذلك الإيمان والتصديق فى هيئة طاعة، وهو ما مُثبت فى «إنجيل لوقا ١: ٣٨»، حيث قَالَتْ مَرْيَمُ: «هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِّ. لِيَكُنْ لِى كَقَوْلِكَ»، وكان نتيجة إيمانها وتصديقها وطاعتها تكوين الجنين فى بطنها بفعل الروح القدس، ليتجسد الله الكلمة من مريم العذراء؛ لأجل خلاص البشر.
ونستنتج من هذا أن عدم تصديق كلام الرب الذى فيه الخير للبشر يؤدى إلى الهلاك والتعب والموت والشقاء، وعلى الصعيد الآخر نجد أن تصديق كلام الرب فيه كل بركة وبه الحياة الأبدية.
والسيدة العذراء التى هى السماء الثانية استحقت أن يولد منها المسيح؛ نظرًا لطاعتها وإيمانها وتصديقها فى كلام الله، وعلى الرغم من كرامتها المهيبة، اتسمت بالاتضاع الفعلى، وهو ما جاء فى قولها: «هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِّ. لِيَكُنْ لِى كَقَوْلِكَ»، والكتاب المُقدس يثبت ذلك حينما قالت السيدة العذراء تسبيحتها الشهيرة: «تُعَظِّمُ نَفْسِى الرَّبَّ، وَتَبْتَهِجُ رُوحِى بِاللهِ مُخَلِّصِى، لأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى اتِّضَاعِ أَمَتِهِ. فَهُوَذَا مُنْذُ الآنَ جَمِيعُ الأَجْيَالِ تُطَوِّبُنِى»، فهى مثال للبشرية جمعاء حينما قبلت الله داخلها، من خلال كلمته الواردة فى الإنجيل، واستحقت أن تتحد بالله وتثبت فيه ويثبت فيها من خلال سر الإفخارستيا، وبالتالى تستحق أن تمتلئ من النعمة كمثال السيدة العذراء، التى قال لها الملاك: «سَلاَمٌ لَكِ أَيَّتُهَا الْمُنْعَمُ عَلَيْهَا! اَلرَّبُّ مَعَكِ. مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِى النِّسَاءِ».

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