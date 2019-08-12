الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الداخلية التونسية: ضبط 7 أشخاص قبل اجتيازهم الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:13 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
ضبطت دوريّة تابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني التونسى ببنزرت مركب صيد على متنه 7 أشخاص (من بينهم اثنين مطلوبين للعدالة) تتراوح أعمارهم بين 22 و36 سنة بصدد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبا.
وأوضحت الداخلية التونسية - في بيان اليوم الإثنين - أن الدورية حجزت لديهم جهاز تحديد المواقع وكميّة من المحروقات ومبلغ مالي من العملة التّونسية والأجنبيّة، مضيفة أنه بالرجوع إلى النّيابة العامة، أمرت بالتحفظ عليهم جميعا وتحرير محضر ضدهم لمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

في أول أيام العيد.. العجول تقتل 2 وتصيب 10 أشخاص

منذ حوالي 4 ساعات

من "رجل العجلة" إلى "أحمد وزينب".. "آلهة الأخلاق" تحكم منصات التواصل الاجتماعى

منذ حوالي 7 ساعات

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

ads

الصور

image description

الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى

image description

صور.. تفحم سيارة على دائري القليوبية

image description

"الشباب والرياضة" تنظم احتفالات بمناسبة العيد في بورسعيد

image description

مجموعة صور ترصد أولى أيام عيد الأضحى المبارك بأسوان

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ستوديو

خبير أمني: "رابعة" تمرد مسلح وليس اعتصاما

بعد شجاره مع زينة.. أحمد فلوكس عن أحمد عز: "ربنا يصلح الحال"

رسميًا انتقال ثنائي الأهلي للجونة بشكل نهائي

سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ببغداد

رياضة

بوجبا يلقب ماجواير بـ"الوحش" بعد أدائه الكبير أمام تشيلسي

ماينز الألماني يفقد خدمات مدافعه شتيفان بيل ثلاثة أشهر للإصابة

الجونة يعلن ضم إسلام محارب رسميًا

رسميًا.. تغيير ملعب مباراة الزمالك وديكادها الصومالى

الرئيس نيوز

ثمنه 46 ألف جنيه.. الصحة تحذر من عبوات مهربة لأحد أدوية الأورام

مصر تعزي الصين في ضحايا إعصار «ليكيما»

وقفة احتجاجية في الفيوم للتبرأ من منفذ تفجير معهد الأورام

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات

منوعات

5 آثار إيجابية للموسيقى

جورج كلونى متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية اغتيال بطيء

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

كشكول

جامعة القاهرة تعلن عن ٤ برامج جديدة بالآداب.. تعرف عليها

"تقييم سلوك.. أنشطه للتلاميذ.. وبطاقة بـ 4 ألوان لولي الأمر" تفاصيل نظام التعليم الجديد

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة بالمدن الجامعية في عين شمس

"الخشت" يعلن عن طرح برنامج جديد بـ"زراعة القاهرة"

إسلام سياسي

المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد مساندته للتحالف العربي

المتهم بإطلاق النار على مسجد في النرويج يمثل أمام المحكمة

الاشتراكيون الديمقراطيون بألمانيا يسعون إلى حظر تنظيم للنازيين الجدد

العراق تلقي القبض على عنصرين من داعش في الموصل


زيت وسكر

قبل إقراره رسميًا.. 8 معلومات عن تعديلات قانون الحجز الإداري

وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن خطوط الطوارئ

الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها على الطائرات خلال موسم الحج

إقبال كبير على حديقة الحيوان ثاني أيام العيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

هيئة الكتاب تستعد لمعرض القاهرة الـ51

كيف احتفلت الثقافة الجماهيرية بعيد الأضحى؟

صفحتنا ع الفيس بوك