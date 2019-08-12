الداخلية التونسية: ضبط 7 أشخاص قبل اجتيازهم الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

ضبطت دوريّة تابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني التونسى ببنزرت مركب صيد على متنه 7 أشخاص (من بينهم اثنين مطلوبين للعدالة) تتراوح أعمارهم بين 22 و36 سنة بصدد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبا.

وأوضحت الداخلية التونسية - في بيان اليوم الإثنين - أن الدورية حجزت لديهم جهاز تحديد المواقع وكميّة من المحروقات ومبلغ مالي من العملة التّونسية والأجنبيّة، مضيفة أنه بالرجوع إلى النّيابة العامة، أمرت بالتحفظ عليهم جميعا وتحرير محضر ضدهم لمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية.