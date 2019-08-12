اليونان تحاكم فرنسيًا تسبب في مقتل شخصين وإصابة ثالث

أفرجت محكمة يونانية بكفالة عن قائد زورق سريع يحمل الجنسية الفرنسية اصطدم بقارب صيد مما نتج عنه مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المحكمة اليونانية أفرجت اليوم الإثنين عن المتهم الفرنسي البالغ من العمر 44 عامًا بكفالة قيمتها 50 ألف يورو، على أن يمثل مرة كل شهر في السفارة الفرنسية في بلجيكا (بلد إقامته)، ولم تحدد المحكمة تاريخًا لبدء المحاكمة.



وكانت الحادثة قد وقعت يوم الجمعة الماضي بالقرب من منتجع "بورتوخيلي" الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر جنوبي العاصمة أثينا، ثم قام الفرنسي بتسليم نفسه إلى السلطات اليونانية اليوم التالي للحادثة.