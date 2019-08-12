روسيا تفتتح أول منجم رقمي لليورانيوم الخام العام القادم

أعلن فيكتور سفياتيتسكي النائب الأول للمدير العام لشركة "آي إر إم زي" الروسية لإنتاج اليورانيوم والتابعة لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية، أن منجم "ديبرينسكويه" لليورانيوم الخام سيكون هو المنجم الأول المزود بالتكنولوجيات الرقمية على مستوى روسيا.



وقال سفياتيتسكي - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الإثنين - "سيكون منجم (ديبرينسكويه) في بورياتيا هو المنجم الأول، الذي سنقوم بتزويده بالتكنولوجيات الرقمية في كافة مراحل دورة الإنتاج"، مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ تطوير هذا المنجم في عام 2020.



يذكر أن حقل "خياجدا" لرواسب اليورانيوم يقع في أراضي منطقة "فيتيم" لرواسب اليورانيوم بجمهورية بورياتيا (شرق سيبيريا)، حيث يزيد حجم احتياطات هذه المنطقة من اليورانيوم الخام عن 350 ألف طن.