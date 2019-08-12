رسميًا.. تغيير ملعب مباراة الزمالك وديكادها الصومالى

استلمت إدارة نادي الزمالك اليوم إخطارا أمنيا يفيد بنقل مباراة الزمالك وديكادها الصومالى، يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ64 ضمن بطولة دورى أبطال إفريقيا، من بترو سبورت إلى ملعب برج العرب.



وجاء نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وفقًا للتعليمات الأمنية، وتم إبلاغ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، من أجل الاستعداد لإقامة المباراة فى برج العرب.



وكان الاتحاد الإفريقى "كاف" قد وافق من قبل على تأجيل المباراة ليوم الجمعة المقبل بدلا من الأحد الماضى على أن تقام ببتروسبورت قبل أن يتم نقلها لبرج العرب.