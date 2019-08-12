بريست الفرنسي يضم كاردونا ويقترب من لاسن

أعلن نادي بريست الفرنسي اليوم الاثنين، تعاقده مع ايرفين كاردونا مهاجم موناكو.



وانضم كاردونا البالغ من العمر 22 عاما إلى صفوف بريست بعقد يمتد لأربعة أعوام حتى 2023.



وسعى بريست منذ نحو أسبوع للتعاقد مع كاردونا لتدعيم خط هجومه وتزايدت مساعي الفريق في هذا الصدد، بعد تعادله في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي مع تولوز بهدف لكل فريق.



كما اقترب بريست بشكل كبير من ضم بول لاسن لاعب وسط مونبلييه.