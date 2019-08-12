عبد العزيز: تراجع التضخم يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي

قال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن استمرار تراجع معدلات التضخم، ووصول التضخم السنوي 7.8% لشهر يولية 2019 مقابل 13% لنفس الشهـر من العام السابق، يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي.



وأوضح "عبد العزيز"، أن تراجع التضخم بنسب أفضل يقلل من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التى تمت ويضمن تحسن مستوى معيشة المواطنين.



وأكد نائب دار السلام، أن المشروعات القومية والتنموية التى تمت خلال الفترة الماضية كانت سببًا رئسيًا فى تراجع معدلات التضخم وتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية، لافتا إلى أنه كلما مر المزيد من الوقت كلما شعر المواطنين بالآثار الإيجابية لهذا التراجع على أرض الواقع.



وأكد عبد العزيز أن انتهاء مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى هو فرصة البداية لحصد نتائج ما تم من إصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادى ومستوى دخل المواطنين بشكل عام.