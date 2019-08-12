15 شركة مشتركة مع قطاع الأعمال في استثمارات الطاقة

تعمل وزارة قطاع الأعمال العام علي تنمية الاستفادة من استثماراتها في الشركات المشتركة، خلال الفترة المقبلة، وترصد "الدستور" وفقًا لآخر تقرير من قطاع الأعمال الشركات المشتركة في قطاع الطاقة والتي وصل عددها إلى 15 شركة.



النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية – الماكو -النصر للأعمال المدنية -الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك - سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك -غاز مصر -الإسكندرية للإضافات البترولية –أكبا - مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية – كهروميكا -المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية – أجيماك -المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) -الشرقيون للبتروكيماويات - المصرية لصناعة العازلات الكهربائية -الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة – أسبك - ميدور للكهرباء – ميداليك -الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات – أنربك -المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، ومميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.