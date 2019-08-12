نزوح عشرات المدنيين نتيجة التصعيد في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن مناطق خان شيخون والتمانعة وعابدين وكفر سجنة ومحيطهم بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، شهدت عملية نزوح خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ نتيجة التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وحليفها الروسي برًا وجوًا.



ولم يصدر تأكيد رسمى لتقرير المرصد، سواء من الجانب الروسي أو السوري أو من مصدر مستقل.



وقال المرصد إن العشرات نزحوا من تلك المناطق، بعد أن كان معظم أهاليها نزوحوا في وقت سابق منذ بداية التصعيد، بينما تواصل طائرات النظام الحربية والمروحية والطائرات الروسية تصعيد عمليات القصف على ريفي إدلب وحماة ضمن منطقة "خفض التصعيد" خلال اليوم الاثنين، في مشهد يومي اعتيادي، تتبعه كل من روسيا والنظام السوري؛ لتهجير المواطنين والتقدم بريًا على الأرض.



وأضاف المرصد، أن عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على كل من أرنيبة وعابدين ومحيطها ومغر الحنطة والشيخ مصطفى والنقير وركايا سجنة ومدايا والمردم وأم زيتونة وكفرعين والتمانعة وخان شيخون وتل عاس وتل ترعي بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، وكفرزيتا واللطامنة شمال حماة، ارتفع إلى 52.



وأوضح المرصد أنه "مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد الضحايا ارتفع إلى 3194 شخصًا من قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في الـ 30 من أبريل الماضي، وحتى اليوم الإثنين.