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عالم

حجاج يمنيون: استضافتنا خففت مصابنا من اعتداءات الإرهاب الحوثي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:46 م
جريدة الدستور
وكالات
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قدم عدد من الحجاج اليمنيون المستضافون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكرهم وتقديرهم على الضيافة والحفاوة التي وجدوها أثناء قدومهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، رافعين شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الجهود التي يبذلونها لخدمة الحجاج والمسلمين في كل مكان في العالم وللشعب اليمني على وجه الخصوص.

وقال الحاج باسم الصلوي: "لامسنا الاستحسان والإعجاب في جميع المجالات ونُقِلَت لنا الصورة الإيجابية والمشرفة عن المملكة من كرم الضيافة من لحظة وصولنا إلى مبيتنا بالمشاعر،مشيدًا بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في الأصقاع المعمورة، إضافة إلى وقوفها الأخوي الصادق بجانب الشعب اليمني الشقيق.

وأكد أن استضافتهم هذا العام لأداء فريضة الحج، أسهمت في تخفيف أحزانهم وآلامهم من مصاب الاعتداء الحوثي الإرهابي عليهم ومواساتهم مما لحق بهم من جرائم وعدوان تلك المليشيات الإرهابية، سائلا االله أن يدفع شرهم عن المسلمين.

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