الري: 92 مليون جنيه قيمة مشروعات جارٍ تنفيذها بخطة 2019-2020

تلقى وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، تقريرًا من قطاع تطوير الري، حول ما تم إنجازه من مشروعات تطوير للترع الفرعية والمساقى وري حديث، خلال العام المالي الحالي 2019-2020.



ونوه التقرير بأنه تم زيادة الإنتاجية وتحسين دخل المزارع وتوفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.



وأوضح الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري بالوزارة، أن القطاع ينفذ حاليًا عدة مشروعات لتطوير الري ضمن خطة العام المالي الحالي، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 92 مليون جنيه، وتشمل مشروعات بإدارات شرق ووسط وغرب الدلتا والفيوم ومصر العليا ومصر الوسطى في زمام 15 ألف فدان.



وتناول التقرير تنفيذ قطاع التطوير عدة مشروعات على مدار عام كامل بإجمالي زمامات حوالي 13638 فدانًا، حيث نفذ القطاع أعمال تطوير المساقي في زمام يقدر بـ3547 فدانًا "تمويل محلي"، فضلًا عن تنفيذ أعمال التطوير في زمام وقدره 1105 أفدنة ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقي.



وأشار رئيس قطاع التطوير، إلى أنه فيما يخص مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الري، نفذ القطاع أعمال تطوير بزمام نحو 8986 فدانًا في نطاق مشروع الإدارة المتكاملة بزمام ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة وزمام ترعة ميت يزيد بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.



ونظرًا لحرص الحكومة المصرية على توفير مصادر الطاقة المتجددة لإدارة منظومة الري ومجابهة التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة، فقد تم خلال العام 2018-2019 افتتاح المرحلة الثانية لتشغيل مساقي السورية 5 و6 على ترعة جزيرة الجامع، والتي تخدم زمام 120 فدانا لخدمة أكثر من 500 منتفع، ضمن المشروع الإرشادي لاستخدام الطاقة الشمسية في الري السطحي على ترعة جزيرة الجامع.ط من خلال وزارة الموارد المائية والري، متمثلة في قطاع تطوير الري وبتمويل من الحكومة الإيطالية، وتحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).



على صعيد آخر، تعاون قطاع تطوير الري مع وحدة الري الحقلي بوزارة الزراعة بتنفيذ أعمال تطوير المساقي بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر تحت مظلة مشروع الأوفيدو 2 بزمام 3342 فدانًا.



وينفذ القطاع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والري الحديث في الأراضي المستصلحة حديثا، والذي يهدف إلى وضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية ودعم مسئولي الري والمنتفعين في اتخاذ قرارات قائمة على توافر المعلومات المتعلقة بالمياه، حيث ينفذ القطاع حاليًا شبكة ري بالتنقيط كمنطقة رائدة في زمام 30 فدانًا بواحة "سيوة" وكذلك تركيب محطة أرصاد جوية بالواحة.