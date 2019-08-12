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مصر

"البترول" تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام إلى 690 ألف برميل يوميًا نهاية 2019

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:38 م
جريدة الدستور
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قال وزير البترول والثروة المعدنية، إن متوسط إنتاج الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حاليًا حوالي 630 ألف برميل يوميًا، وإنه من المستهدف أن يصل إلى حوالي 690 ألف برميل يوميًا في نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف وزير البترول- في بيان اليوم الإثنين- أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج مصر من البترول، من خلال اختيار بعض الظواهر الجيولوجية الجديدة، التي ثبت نجاحها بالفعل وتبني اختبارات لتراكيب جيولوجية جديدة لم يلتفت إليها من قبل، ومنها على سبيل المثال منطقتي فاغور وجيسوم بالصحراء الغربية وخليج السويس.

ولفت إلى أنه تم إعلان اكتشافات للزيت الخام مؤخرًا بهما، والتي تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق المزيد من الاكتشافات من منطلق استهداف تحقيق طفرة في إنتاج الزيت الخام على غرار ما تحقق من زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن قطاع البترول يهدف دائمًا إلى وضع آليات اقتصادية جديدة تحقق مصالح جميع الأطراف وتشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف.

ولفت وزير البترول، إلى أن قطاع البترول نجح خلال الفترة الماضية في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام، ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة، من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة؛ للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، وتحسين الأداء، وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج، مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج.

وأوضح أنه في إطار العمل على زيادة إنتاج البترول تم اختيار بعض المناطق في عدد من القطاعات بمنطقة غرب المتوسط؛ لاحتماليتها البترولية المرتفعة، والإسراع في إسنادها للشركات العالمية الكبرى، التي تمتلك كوادر وخبرات والتكنولوجيات الحديثة؛ لتحقيق اكتشافات جديدة للبترول، خاصة بعد الانتهاء من عمل المسح "السيزمي" ثنائي وثلاثي الأبعاد لهذه المناطق البكر، حيث تم طرح المزايدة العالمية؛ للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، والمحدد لها موعد إقفال في 15 سبتمبر القادم.

وأكد أن قطاع البترول وضع شروطًا متوازنة جاذبة للاستثمار، وتقدم الشركات العالمية لهذه المزايدة في ظل المنافسة العالمية، ويعد الإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للحصول على المعلومات الجيولوجية المتاحة لمناطق المزايدة برهانا على اهتمامها بهذه المنطقة البكر، بما يسهم في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف؛ لزيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من البترول، وهو ما يسهم إيجابيًا في استمرار تأمين وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، والحد من الاستيراد، والذي يصب في نهاية الأمر في صالح اقتصاد مصر.

وأشار إلى أنه تم تكليف فريق عمل تحت إشرافه المباشر؛ للوقوف على أسرع وأنسب الطرق التي من شأنها تحقيق زيادة في إنتاج الزيت الخام.

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