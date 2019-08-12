تداول 14 سفينة بموانئ بورسعيد في ثاني أيام العيد

أصدرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، اليوم الإثنين، أعلنت خلاله أن إجمالي حركة السفن 14 سفينة.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وغادر الميناء سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة.



وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.