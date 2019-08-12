شكوى مواطن تتسبب في غرامة ١٠ آلاف جنيهًا على شاطىء المندرة

وقع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف غرامة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيها على مستأجري شاطىء المندرة السياحي والإنذار بفسخ التعاقد، وذلك خلال الجولة التفقدية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.



جاء توقيع الغرامة المالية نتيجة ورود شكوى من احد المواطنين فجر اليوم بإلزام العاملين بالشاطىء له بتحصيل إكرامية بلغت ٨٠ جنيها على دفعتين.



وتم التواصل مع المواطن الذي تقدم بالشكوى من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف واسترداد مبلغ الإكرامية من مستأجرى الشاطىء وتوقيع الغرامة المالية.