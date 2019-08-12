IRENA: التوسع في الطاقة المتجددة ساهم في خفص تكاليفها عالميًا



أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA أن قطاع الطاقة في العالم شهد تسارع مهم في نشر الطاقة المتجددة، على رغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال العقد الماضي، فمن المتوقع أن يستمر نشر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة على قدم وساق، مما يؤدي إلى تحول نظام الطاقة العالمي إلي المزيج الأمثل.



وأضافت "إيرينا" في بيان رسمي عبر صفحتها علي الأنترنت، لقد شهدت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح انخفاضًا كبيرًا في التكلفة، مما أدى إلى إطلاق العديد من الأعمال لنشر استخدامتها؛ وكانت النتيجة خفض التكاليف ؛ وزيادة تسريع النشر بسبب زيادة القدرة التنافسية.



وأوضحت الدولية للطاقة المتجددة أنه خلال العشر سنوات الماضية، اتسمت أسعار الوقود الأحفوري بتقلب شديد، ومع ذلك، فإن هذا لم يبطئ نشر الطاقة المتجددة في نظام الطاقة، بغض النظر عن كون القدرة التنافسية أعلى في سنوات معينة من غيرها.



وأشارت إلى أن العمل علي نشر استخدامات مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في قطاع الطاقة عمل علي خلق موجة من الابتكار في التكنولوجيا ونماذج الأعمال والسياسة، والتي تمت تغطيتها جميعًا ضمن مسارات العمل ذات الصلة بـ IRENA.