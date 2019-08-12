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عالم

"بن زايد": ندعو الأطراف اليمنية إلى اغتنام فرصة الحوار في السعودية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:30 م
ولي عهد أبوظبي الشيخ
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
نيفين أشرف
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أشاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بدعوة المملكة العربية السعودية للأطراف اليمنية إلى حوار عاجل في جدة، عقب التصعيدات الأخيرة في عدن، داعيًا إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق استقرار اليمن.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن دعوة السعودية للأطراف اليمنية في عدن إلى الحوار تجسد الحرص المشترك على استقرار اليمن.

ودعا ولي عهد أبوظبي، الأطراف اليمنية المتنازعة إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها الدعوة السعودية للحوار والتعامل الإيجابي معها.

والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في منى بالمملكة العربية، اليوم الإثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، في ظل التصعيدات الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر اشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحرس الرئاسي، فيما دعت الرياض كل الأطراف اليمنية إلى حوار عاجل في جدة.

كما يأتي لقاء "بن زايد" و"بن سلمان"، اليوم، عقب لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في الديوان الملكي بقصر منى بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، كما التقى الرئيس اليمني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث التطورات الأخيرة في عدن.

وفي وقت سابق، جدد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، دعوة المملكة للقيادات اليمنية في عدن، إلى الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، مؤكدًا موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

وأضاف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلًا في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم".

من جانبه، دعا السفير السعودي باليمن، محمد سعيد آل جابر، الأطراف المتنازعة في عدن إلى الوقف الفوري للقتال الذي يدور بين الأطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة الحوار.

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