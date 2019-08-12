فريق إسباني مدد عقد لاعبه 9 سنوات.. و135 مليون يورو شرطًا جزائيًا

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني لكرة القدم تمديد عقد نجم هجومه اينياكي وليامز حتى 30 يونيو 2028، مع رفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد إلى 135 مليون يورو.



وأوضح النادي- على موقعه الرسمي اليوم الإثنين- أن وليامز وقع العقد الذي جرى الاتفاق على بنوده قبل أسبوع واحد، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق.



وسجل وليامز مشاركته الأولى ضمن الفريق الأول لأتلتيك بيلباو في يناير 2015، وخاض إجمالي 240 مباراة رسمية سجل خلالها 49 هدفًا.