مصر تعزي في ضحايا إعصار "ليكيما" شرق الصين

أعربت مصر عن خالص التعازي في ضحايا إعصار "ليكيما"، الذي ضرب عددًا من المناطق شرق الصين مؤخرًا، وأسفر عن مصرع العشرات، وتضرر آلاف الأشخاص نتيجة تدمير مئات المنازل وإتلاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.



وأكدت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين- وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في تلك الأزمة.