الوطنية للإعلام تراجع توصيات المركزي للمحاسبات بشأن موازنتها

كشف الدكتور جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن عقد لجنة مشتركة من الخبراء في الهيئة مع مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة كل ما جاء من ملاحظات الجهاز، فيما يخص موازنة الهيئة وحسابها الختامي للعام المالي الماضي.



وقال الشاعر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات، حرصت خلالها على التحقيق والتدقيق في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حتى وصلت إلى تصورات لإصلاح الأمور التي تسبب مخالفات، وكذلك عدم تكرار بعض الملاحظات في المستقبل.



جدير بالذكر، أن الحساب الختامي عن السنة المالية 2017-2018 رصد تحقيق "الوطنية للإعلام" خسائر 6.221 مليار جنيه بما يعادل 26.2% من قيمة خسائر القطاع العام التي حققتها الهيئات الاقتصادية وقدرها 23.732 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الخسائر المرحلة للهيئة لـ42.51 مليار جنيه بما يعادل 32.1% من قيمة الخسائر المرحلة بالنسبة لمجمل الهيئات الاقتصادية وتبلغ 130.680 مليار جنيه.