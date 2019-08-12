ليفربول يحتفل بذكرى انطلاقة النجم محمد صلاح مع الفريق قبل عامين

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي بذكرى انطلاقة النجم محمد صلاح مع فريق كرة القدم منذ موسمين.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لهدف صلاح في شباك واتفورد، معلقة عليه: "في مثل هذا اليوم من عام 2017، سجل محمد صلاح هدفه الأول في الدوري الإنجليزي مع الريدز في أول ظهور له".



وكان صلاح انتقل لصفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، حيث نجح من التسجيل في أول ظهور رسمي له بقميص الريدز، قبل أن يحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي في أول موسمين له بالبريميرليج.