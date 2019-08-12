النائب شريف نادي يهنئ الرئيس وقيادات المنيا بعيد الأضحى

هنأ النائب شريف نادى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوى، الرئيس عبدالفتاح السيسي وعموم الشعب، والقيادات التنفيذية والأمنية وأبناء محافظة المنيا بعيد الأضحى المبارك.



وزار نائب المصريين الأحرار، محافظ المنيا للتهنئة بالعيد نيابة عن شعب مدينة ملوى، كما هنأ اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا.



وأكد النائب شريف نادى، أن الأعياد تتوالى علي بلادنا وندعو أن يحفظ الله مصر أرضًا وقيادة وشعبًا فى سلام وأمان وتدوم أعيادنا.