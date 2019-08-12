الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
باب الخير
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
باب الخير
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:22 م
تصوير:احمد حسن
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 16 ساعة
ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى
منذ ساعتين و 31 دقيقة
من "رجل العجلة" إلى "أحمد وزينب".. "آلهة الأخلاق" تحكم منصات التواصل الاجتماعى
منذ يوم
التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين
منذ حوالي 19 ساعة
كشف صحفى جديد.. قصص حب بولا محمد
الصور
الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى
صور.. تفحم سيارة على دائري القليوبية
"الشباب والرياضة" تنظم احتفالات بمناسبة العيد في بورسعيد
مجموعة صور ترصد أولى أيام عيد الأضحى المبارك بأسوان
إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)
الأكثر قراءة
ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى
منذ حوالي 16 ساعة
عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية
منذ يوم
"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"
منذ حوالي 6 ساعات
مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة
منذ يوم
المزيد
ستوديو
ستوديو
تشكيل النصر أمام الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا
ستوديو
بث مباشر لمباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا
ستوديو
عبد الشافي وإسلام جابر خارج حسابات الزمالك أمام بطل الصومال
ستوديو
تعرّف على خطة تنقل الحجاج خلال الموسم الحالي (فيديو)
رياضة
مزايا وعيوب تطبيق "زيدان" طريقة اللعب 3-5-2 مع ريال مدريد
منذ أقل من ساعة
فريق إسباني مدد عقد لاعبه 9 سنوات.. و135 مليون يورو شرطًا جزائيًا
منذ ساعة و 11 دقيقة
ليفربول يحتفل بذكرى انطلاقة النجم محمد صلاح مع الفريق قبل عامين
منذ ساعة و 12 دقيقة
فورتونا دوسلدورف يفتقد جهود مهاجمه "نانا أمبوماه"
منذ أقل من ساعتين
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
مصر تعزي الصين في ضحايا إعصار «ليكيما»
الرئيس نيوز
وقفة احتجاجية في الفيوم للتبرأ من منفذ تفجير معهد الأورام
الرئيس نيوز
ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات
الرئيس نيوز
مطرانية حلوان ترد على «ظهور العذراء»
منوعات
5 آثار إيجابية للموسيقى
منذ حوالي 3 ساعات
جورج كلونى متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"
منذ حوالي 4 ساعات
والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية اغتيال بطيء
منذ حوالي 5 ساعات
بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
"تقييم سلوك.. أنشطه للتلاميذ.. وبطاقة بـ 4 ألوان لولي الأمر" تفاصيل نظام التعليم الجديد
كشكول
تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة بالمدن الجامعية في عين شمس
كشكول
"الخشت" يعلن عن طرح برنامج جديد بـ"زراعة القاهرة"
كشكول
4 برامج جديدة للساعات المعتمدة بـ "هندسة القاهرة".. تعرف عليها
إسلام سياسي
إسلام سياسي
المتهم بإطلاق النار على مسجد في النرويج يمثل أمام المحكمة
إسلام سياسي
الاشتراكيون الديمقراطيون بألمانيا يسعون إلى حظر تنظيم للنازيين الجدد
إسلام سياسي
العراق تلقي القبض على عنصرين من داعش في الموصل
إسلام سياسي
النرويج: نتعامل مع تفجير أوسلو كعمل إرهابي والمتهم رفض الاعتراف
زيت وسكر
الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها على الطائرات خلال موسم الحج
إقبال كبير على حديقة الحيوان ثاني أيام العيد
مستشفيات منظومة التأمين الصحي تستقبل أول حالة قسطرة قلبية
تراجع أسعار جلود خلال العيد
مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد
الثقافة
طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج
منذ ساعتين و 41 دقيقة
هيئة الكتاب تستعد لمعرض القاهرة الـ51
منذ ساعتين و 42 دقيقة
كيف احتفلت الثقافة الجماهيرية بعيد الأضحى؟
منذ حوالي 3 ساعات
فرق قصور الثقافة تتألق في احتفالاتها مع الجمهور بالعيد
منذ حوالي 3 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News