ولي عهد أبوظبي: السعودية الركيزة الأساسية لأمن المنطقة

قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إن العلاقات بين الإمارات والسعودية كانت ولا تزال علاقات متينة وصلبة لأنها تستند إلى أسس راسخة، مشددًا على أن المملكة هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها.



وأضاف "بن زايد" خلال مباحثات أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، أن الإمارات والسعودية تقفان معًا في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء.



وأوضح الشيخ محمد بن زايد أن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، قام بدور تاريخي ووقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن.



وشدد ولي عهد أبوظبي، على أن التحالف العربي سيظل إلى جانب الشعب اليمني وكل ما يحقق مصالحه في حاضره ومستقبله.



وأعرب "بن زايد" عن تقديره للحكمة التي أبدتها السعودية في دعوة الأطراف اليمنية في عدن إلى الحوار في جدة.