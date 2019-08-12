اعترافات متهم في "أنصار بيت المقدس" تكشف تحريض هشام عشماوي ضد الدولة: "مش شامم ريحة دم ليه"

تجري الجهات المختصة التحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي، في اتهامه بارتكاب 54 عملية إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد أن تسلمته مصر من ليبيا عقب القبض عليه.



ووفقًا لاعترافات بعض المتهمين في قضايا "أنصار بيت المقدس"، فإن "عشماوي" كان قائد التنظيم وكان يدربهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات في الصحراء الغريبة وكان يحثهم دائمًا على ارتكاب العمليات الإرهابية.



وروى المتهم "محمد سالم خليل" ويحمل اسم حركي "عمر" في القضية رقم 857لسنة 2014 حصر أمن دولة المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس3" أن "عشماوي" كان قائد التنظيم وهو المسئول عن المعسكر بجبال جمادة بالصحراء الغربية، وكان ينوب عنه الحركي "حاتم عماد عبد الحميد" الذي قتل في حادث كمين الواحات، وخلال تلك الفترة ارتكبوا 5 عمليات إرهابية، وعقب الهجوم على كمين الفرافرة غادر "عشماوي" إلى ليبيا لتكوين خلية جديدة هناك بعد رصد الأمن لهم.



وقال المتهم في مجمل اعترافاته، إن الهجمات من الطائرات الحربية الأباتشى تكررت عدة مرات أثناء تواجدهم في الصحراء الغربية، وتنقلوا عدة مرات في معسكرات بالصحراء الغربية وفي إحدى المرات هجمت عليهم قوات حرس الحدود لكن تمكنوا من الهرب.



وأضاف، أن قائد المجموعة حينها اتصل بـ"عشماوي" في ليبيا، قائلًا له: "إحنا مش حنقعد في الصحراء الغربية ووجودنا أصبح خطر ولازم نغادر المعسكر" فرد "عشماوي": "اتصرف وامشي من عندك وأنا مش شامم ريحة دم انتوا مبتشتغلوش ليه".