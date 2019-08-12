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تقارير ومتابعات

مدير حديقة الحيوان: إقبال المواطنين يزيد في اليوم الثاني للعيد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:08 م
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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تعد زيارة حديقة الحيوان مشهد اساسي ضمن مخطط احتفالات بعض العائلات المصرية، ومن داخل حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية تقبل العائلات برفقة أولادهم لأخذ جولة بالحديقة وإطعام الحيوانات والتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك مقابل ٥ جنيهات سعر التذكرة الواحدة للمصريين و٢٠ جنبها لغير المصريين للفرد سواء على الأبواب الرئيسية أو الوحدات الداخلية.

يقول الدكتور علاء الدمياطي، مدير حديقة الحيوان بالنزهه، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في الحديقة استعدادًا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

تابع الدمياطي، أنه تم إيقاف الإجازات للعاملين بالحديقة مع زيادة منافذ بيع التذاكر، والتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لتأمين الحديقة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف استعدادًا لأي طوارئ، وذلك بتواجد مجموعة من متطوعي الهلال الأحمر يتواجدون على أبواب الحديقة لإسعاف المواطنين في حال تعرضهم لإي إصابة نظرا لإرتفاع درجات الحرارة او غيرها.

وعن إقبال المواطنين قال الدمياطي إن الإقبال في اليوم الأول من عيد الأضحى يكون أقل من باقي المناسبات نظرا لانشغال العديد بذبح الأضاحي والعزومات العائلية وقد بلغ الإقبال في اليوم الأول ما يقرب ال ٤٠٠٠ مواطن وزادت نسبة الإقبال في اليوم الثاني من أيام العيد.

كما ان إدارة الحديقة توفر رعاية خاصة للحيوانات نظرا لارتفاع درجات الحرارة فيتم زيادة الفيتامينات والأملاح المعدنية ووضع قوالب ثلج وحمامات مستمرة للحيوانات.

علق الدمياطي على سلوك المواطنين مع التعامل مع الحيوانات "احنا في معاناة مستمرة" مضيفا أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة من المواطنين في التعامل مع الحيوانات مثل الإمساك بهم او إطعامهم بالأطعمة المنزلية غير المخصصة لهم وعلاوة على الإهمال المتكرر من المواطنين وعدم مراعاتهم لنظافة أماكنهم بالحديقة.

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