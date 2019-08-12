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عالم

مجلس النواب البحريني: نجاح موسم الحج إنجاز سعودي عظيم

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:50 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، أن نجاح موسم الحج هذا العام، يعد إنجازًا متميزًا ومستمرًا، ويضاف إلى سجل الإنجازات الضخمة للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشادت "زينل"، بما تقدمه المملكة من خدمات رفيعة ومشاريع رائدة، وإجراءات وتدابير وتسهيلات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء مناسك الحج بكل سهولة وسلامة، ما يعكس مواصلة المملكة في أداء دورها الريادي في خدمة القضايا الإسلامية والدولية، وعلى كل المستويات والأصعدة.

وأشارت رئيسة مجلس النواب البحرنيني، إلى أن منظومة العمل الشاملة والمتكاملة التي شهدها موسم الحج لهذا العام، أكدت حرص المملكة على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية، في جميع القطاعات، وبينت الإرادة السعودية الناجحة لهذه المناسبة العظيمة، في تقديم أفضل الأعمال والمتطلبات اللازمة لخدمة الإسلام والمسلمين.

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