الصين تدعو إلى تعزيز العلاقات مع الهند

دعا نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان" إلى تنمية سليمة ومستدامة للعلاقات الثنائية مع الهند.



وقال شان- خلال لقائه اليوم الإثنين مع وزير الشئون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار في العاصمة (بكين)- إن الصين والهند تمران بمرحلة مهمة من التنمية الوطنية والنهضة، وإنه تحت قيادة زعيمي الدولتين، تمتع البلدان بمزيد من التعاون الشامل بينهما بقوة دافعة سليمة للعلاقات الثنائية.



وأضاف أن التبادلات الشعبية بين الدولتين واسعة النطاق وغنية في محتواها، وهي ذات نفع ليس فقط للحاضر، ولكن أيضًا للمستقبل.



ودعا الدولتين إلى إفساح المجال أمام آلية التبادلات الشعبية "رفيعة المستوى" بين الجانبين، ووضع أساس أكثر صلابة للرأي العام من أجل تنمية سليمة ومستدامة للعلاقات الثنائية.



ومن جانبه، صرح وزير الشئون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، بأن الصين والهند تلعبان دورًا فريدًا ومهمًا في السياسات الإقليمية والدولية.



وأضاف أن الهند تعتزم بذل جهود مستمرة على أساس التوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين، وأنها ستواصل تعزيز الاتصال والتعامل مع الاختلافات بشكل مناسب ودعم التعاون في كل المجالات.