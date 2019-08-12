القبض على عنصرين من "داعش" في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الإثنين، القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل.



وصرح المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"العراقية اليوم ـ بأن القوات الأمنية ألقت القبض على اثنين من عناصر "داعش" في حي المأمون بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، مضيفًا أن أحدهما كان يعمل فيما يسمى بـ"ديوان الصحة"، والثاني كان يعمل فيما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على الموصل.



وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن في وقت سابق اليوم، تدمير رتل لتنظيم "داعش" مكون من أربع سيارات، ومقتل جميع من فيه جراء قصف جوي غربي محافظة الأنبار.