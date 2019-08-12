انسحاب نادال من بطولة سنسيناتي الأمريكية

أعلن منظمو بطولة سنسيناتي الأمريكية المفتوحة للتنس، اليوم الإثنين، انسحاب الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميًا من البطولة، بسبب شعوره بالإرهاق.



وكان اللاعب الإسباني الملقب بـ"الماتادور"، والذي أحرز لقب بطولة سنسيناتي في 2013، قد توج بلقب كأس روجرز في مونتريال الكندية، أمس الأحد، بعد التفوق على الروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية.



كما أعلن المنظمون انسحاب الكندية الشابة، بيانكا أندريسكو، التي توجت بكأس روجرز في تورونتو، بسبب تغيير في جدول أعمالها.