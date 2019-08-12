فرج عامر يدين اقتحام ساحة المسجد الأقصى من قبل مستوطنين

أدان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، اقتحام جماعات من المستوطنين والمتطرفین الیھود ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العید.



ودعا "عامر"، في بيان، الإثنين، جميع منظمات المجتمع الدولي إلى التصدى لهذه الحملة الإسرائيلية المسعورة التي تستغل مواقف الإدارة الأمریكیة وما توفره لھا من غطاء سیاسي، لتتمادى في تھوید القدس المحتلة، وفي استفزاز الفلسطینیین باستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بواسطة المتطرفین المھووسین.



واعتبر أن الحادث الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائیلي یعكس سیاسة إسرائیلیة متواصلة تھدف إلى تطبیع الوجود الیھودي في الحرم الشریف، وتقلیص الوجود الإسلامي حتى في الأیام المُباركة التي تُقام فیھا شعائر صلاة العید.