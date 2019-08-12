ضبط 965 قضية في المواصلات العامة خلال عيد الأضحى

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بناءً على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، شارك فيها كل ضباط الإدارة، بالتزامن مع عيد الأضحى.



أسفرت جهود تلك الحملات داخل المواصلات العامة، والمواقف العمومية بإشراف اللواء عصام العزب مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 15 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و950 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



وأمر اللواء رفعت خضر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة، وجارية مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.