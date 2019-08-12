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عالم

الملك سلمان وولي عهد أبوظبي يبحثان الوضع في اليمن

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:28 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في منى بالمملكة العربية، اليوم الإثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، في ظل التصعيدات الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر اشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحرس الرئاسي، فيما دعت الرياض كل الأطراف اليمنية إلى حوار عاجل في جدة.

كما يأتي لقاء "بن زايد" و"بن سلمان"، اليوم، عقب لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في الديوان الملكي بقصر منى بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، كما التقى الرئيس اليمني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث التطورات الأخيرة في عدن.

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