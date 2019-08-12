الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات المسائية اليوم

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:28 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد - أسماء إبراهيم
طباعة
ads
استقر سعر الجنيه الإسترليني، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، حيث سجل في البنك المركزي نحو 20.03 جنيه للبيع، و20.18 جنيه للشراء.

وطبقًا لآخر تحديث، سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 19.97 جنيه للبيع، و20.23 جنيه للشراء، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 19.93جنيه للبيع و20.19 جنيه للبيع.

وجاء سعره في البنك العربي الإفريقي نحو 20.03 جنيه للبيع و20.21 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل 19.85 جنيه للبيع و20.18 للشراء، وفي بنك الإسكندرية 19.92 جنيه للبيع و20.21 جنيه للشراء.

وشهد الجنيه الإسترليني خلال التعاملات السابقة، تراجعًا طفيفًا أمام الدولار بنحو 1.2534، مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 1.2588.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

نجاح عملية دقيقة لطفل عمره 3 أيام.. وأسرته تشكر الرئيس (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

بالصور.. نجوم الأهلى فى حفل زفاف مروان محسن

منذ يوم

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين

منذ حوالي 18 ساعة

براتب 10 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر 330 فرصة عمل

ads

الصور

image description

"الشباب والرياضة" تنظم احتفالات بمناسبة العيد في بورسعيد

image description

مجموعة صور ترصد أولى أيام عيد الأضحى المبارك بأسوان

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ستوديو

قاسم عبدالكريم: على الإعلام مساندة الدول العربية فى حربها ضد الإرهاب

استشارى جهاز هضمى يكشف أفضل طريقة لطهى اللحوم

رانيا يوسف بإطلالة جريئة فى أحدث جلسة تصوير (صور)

تعرّف على موعد طرح الموسم الرابع من "La Casa De Papel"

رياضة

فورتونا دوسلدورف يفتقد جهود مهاجمه "نانا أمبوماه"

انسحاب نادال من بطولة سنسيناتي الأمريكية

بعد الفوز على المجر.. منتخب مصر لناشئي اليد يتصدر مجموعته ويتأهل لدورالـ16 بكأس العالم

الكرواتى بيريزيتش يجتاز الكشف الطبى فى بايرن ميونيخ

الرئيس نيوز

إصابة 20 شخصا إثر انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى المقابر ببني سويف

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يصل إلى جدة

روسيا تبني مشروع محطة كهروذرية في إثيوبيا

تمويل مزرعة رياح تزود أكثر من الـ 350 ألف منزل مصري بالكهرباء

منوعات

5 آثار إيجابية للموسيقى

جورج كلونى متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية اغتيال بطيء

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

كشكول

"تقييم سلوك.. أنشطه للتلاميذ.. وبطاقة بـ 4 ألوان لولي الأمر" تفاصيل نظام التعليم الجديد

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة بالمدن الجامعية في عين شمس

"الخشت" يعلن عن طرح برنامج جديد بـ"زراعة القاهرة"

4 برامج جديدة للساعات المعتمدة بـ "هندسة القاهرة".. تعرف عليها

إسلام سياسي

العراق تلقي القبض على عنصرين من داعش في الموصل

النرويج: نتعامل مع تفجير أوسلو كعمل إرهابي والمتهم رفض الاعتراف

تدمير معدات عسكرية لتنظيم "داعش" فى قصف جوى غربى الأنبار بالعراق

كازاخستان تختبر برنامج جديد لمكافحة التطرف مع نساء "داعش"


زيت وسكر

رسومات جدارية لتزيين أكشاك الكهرباء بشوارع الوادى الجديد

“الفلاحين” تُطالب رئيس الجمهورية بمد وقف العمل بضريبة الأطيان

إقبال من الزوار على حدائق الري

ضبط ١٢.٥ لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

هيئة الكتاب تستعد لمعرض القاهرة الـ51

كيف احتفلت الثقافة الجماهيرية بعيد الأضحى؟

فرق قصور الثقافة تتألق في احتفالاتها مع الجمهور بالعيد

صفحتنا ع الفيس بوك