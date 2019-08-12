العثور على جثة "متعفنة" في قنا

عثر أهالى منطقة الزبيدى التابعة لمركز وبندر قنا، عصر اليوم الإثنين، على جثة شخص في عقده الثالث من العمر في حالة تعفن لمرور نحو 3 أيام عليها.



البداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائى بالمديرية مفاده العثور على جثة "م. ح" 35 عامًا، داخل شقته بمنطقة الزبيدى خلف مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، في حالة تعفن، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى قنا العام.



وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع البصمات، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من جهودها لكشف غموض الحادث.