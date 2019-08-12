الأمن العام يضبط 25 ألف مخالفة مرور في المحافظات

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ضمن استراتيجية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية في ثاني أيام العيد.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، وكل الإدارات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 25113 مخالفة مرورية متنوعة، 631 مخالفة مرافق متنوعة، 83 قضية بيئة، كما نجح رجال تلك الحملات في ضبط 20 قضية مصنفات متنوعة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية.