في وقفة احتجاجية.. أهالي الفيوم يتبرأون من منفذ تفجير معهد الأورام

تبرأ أهالي قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بالفيوم، من منفذ تفجير معهد الأورام، الذي يتبع مركز سنورس، وذلك خلال وقفة احتجاجية لهم للتنديد بالأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية ضد أبناء الشعب المصري.



ورفع الأهالي لافتات تؤكد تبرؤهم من منفذ الحادث، مؤكدين شعورهم بالحزن عندما أعلن أن منفذ التفجير من محافظة الفيوم، مشيرين إلى أن هذه الوقفة، لإدانة التفجير وتأكيد وقوفهم بجانب الدولة في مواجهة الإرهاب.



يذكر أن وزارة الداخلية نجحت في الكشف عن منفذ حادث التفجير أمام معهد الأورام، وهو عبدالرحمن خالد من أحد قرى مركز سنورس، ومنتمي لجماعات إرهابية، متهم في العديد من الأعمال الإرهابية، كما سبق الحكم عليه غيابيًا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.