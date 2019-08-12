الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الخرطوم تشهد حالة استنفار لمواجهة آثار السيول

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:18 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
استنفرت السلطات السودانية لمواجهة آثار السيول التي هطلت على عدة مناطق، مُخلفة أضرارًا تراوحت في حدتها من منطقة إلى أخرى.

ورأس الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الإثنين، اجتماعًا للجنة الطوارئ القومية، بحضور والي الخرطوم "المكلف" الفريق ركن أحمد عابدين حماد، ومدير الادارة العامة للدفاع المدني، اللواء أبوبكر سيد أحمد، وعدد من الجهات ذات الصلة.

وقال والي ولاية الخرطوم- في بيان بهذا الصدد- إن الاجتماع خُصص لمناقشة مسألة السيول والأمطار التي تأثرت بها بعض أجزاء الولاية، لافتًا إلى أن كمية المياه كانت أكبر من طاقة المصارف.

ونوه بأن الأمطار انحسرت في بعض المناطق، وتجاوز "العقبة " في مناطق جنوب العاصمة "الخرطوم" مهيبًا بالمواطنين المشاركة في تنظيف الشوارع والحفاظ على البيئة، بمشاركة القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع لإزالة آثار فصل الخريف، مطالبًا إياهم بدفن مخلفات ذبح أضاحي عيد الأضحى.

ومن جانبه، أكد مدير الادارة العامة للدفاع المدني أن نائب رئيس المجلس العسكري وجه جميع أجهزة الدولة في المركز والولايات بحشد الإمكانيات لمواجهة آثار السيول وتداعياتها، لافتا إلى استعداد الدفاع المدني لمواجهة السيول ومناطق تجمع المياه.

ودعا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن مناطق تجمع السيول للعمل على معالجة تصريف المياه.

في غضون ذلك، أصدر المجلس العسكري الانتقالي اليوم، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مختصة برئاسة الفريق أول ركن جمال الدين عمر، عضو المجلس العسكري الانتقالي، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس لمعرفة أسباب حدوث تصدع وانهيارات في الطريق الرابط بين (الخرطوم)، ومدينتي: بارا بولاية شمال كردفان - الواقعة وسط السودان إلى الغرب من العاصمة ( الخرطوم )، والأبيض (عاصمة الولاية)، على أن تباشر اللجنة أعمالها فورا.

يذكر أن الأمطار الغزيرة والسيول أدت إلى قطع الطريق البالغ طوله 341 كيلومترا" والذى افتتح عام 2017 "، وشل حركة المرور عبره.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

منذ يوم

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين

منذ حوالي 18 ساعة

براتب 10 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر 330 فرصة عمل

منذ حوالي 20 ساعة

جولة في مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

ads

الصور

image description

"الشباب والرياضة" تنظم احتفالات بمناسبة العيد في بورسعيد

image description

مجموعة صور ترصد أولى أيام عيد الأضحى المبارك بأسوان

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ستوديو

قاسم عبدالكريم: على الإعلام مساندة الدول العربية فى حربها ضد الإرهاب

استشارى جهاز هضمى يكشف أفضل طريقة لطهى اللحوم

رانيا يوسف بإطلالة جريئة فى أحدث جلسة تصوير (صور)

تعرّف على موعد طرح الموسم الرابع من "La Casa De Papel"

رياضة

انسحاب نادال من بطولة سنسيناتي الأمريكية

بعد الفوز على المجر.. منتخب مصر لناشئي اليد يتصدر مجموعته ويتأهل لدورالـ16 بكأس العالم

الكرواتى بيريزيتش يجتاز الكشف الطبى فى بايرن ميونيخ

زياش: الوضوح كان شعارى مع أياكس

الرئيس نيوز

إصابة 20 شخصا إثر انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى المقابر ببني سويف

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يصل إلى جدة

روسيا تبني مشروع محطة كهروذرية في إثيوبيا

تمويل مزرعة رياح تزود أكثر من الـ 350 ألف منزل مصري بالكهرباء

منوعات

5 آثار إيجابية للموسيقى

جورج كلونى متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية اغتيال بطيء

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

كشكول

"تقييم سلوك.. أنشطه للتلاميذ.. وبطاقة بـ 4 ألوان لولي الأمر" تفاصيل نظام التعليم الجديد

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة بالمدن الجامعية في عين شمس

"الخشت" يعلن عن طرح برنامج جديد بـ"زراعة القاهرة"

4 برامج جديدة للساعات المعتمدة بـ "هندسة القاهرة".. تعرف عليها

إسلام سياسي

العراق تلقي القبض على عنصرين من داعش في الموصل

النرويج: نتعامل مع تفجير أوسلو كعمل إرهابي والمتهم رفض الاعتراف

تدمير معدات عسكرية لتنظيم "داعش" فى قصف جوى غربى الأنبار بالعراق

كازاخستان تختبر برنامج جديد لمكافحة التطرف مع نساء "داعش"


زيت وسكر

رسومات جدارية لتزيين أكشاك الكهرباء بشوارع الوادى الجديد

“الفلاحين” تُطالب رئيس الجمهورية بمد وقف العمل بضريبة الأطيان

إقبال من الزوار على حدائق الري

ضبط ١٢.٥ لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

هيئة الكتاب تستعد لمعرض القاهرة الـ51

كيف احتفلت الثقافة الجماهيرية بعيد الأضحى؟

فرق قصور الثقافة تتألق في احتفالاتها مع الجمهور بالعيد

صفحتنا ع الفيس بوك