5 بنود في بيان "الانتقالي الجنوبي" بعد أحداث عدن

في ظل تصاعد وتيرة الأحداث المضطربة التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أدلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، ببيان له كشف خلاله عن موقف المجلس من المستجدات الطارئة على الأوضاع في اليمن، مؤكدًا ثقته في المملكة العربية السعودية واستعداده للحوار المفتوح.



وفي وقت سابق جدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، دعوة المملكة للقيادات اليمنية في عدن، إلى الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، مؤكدًا موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.



من جانبه، دعا السفير السعودي باليمن، محمد سعيد آل جابر، الأطراف المتنازعة في عدن إلى الوقف الفوري للقتال الذي يدور بين الأطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة الحوار.



وفي السياق ذاته، أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، مشيرًا إلى أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش.



وبعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لانفصال الجنوب، من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرًا في العاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق الرئاسي، خرج المجلس ببيان له كشف خلاله عن موقفه الراهن من المستجدات الأخيرة في عدن، وفيما يلي أبرز النقاط التي شدد عليها بيان المجلس الانتقالي الجنوبي:



1. استعداد المجلس للعمل بشكل مسؤول مع قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية في إدارة هذه الأزمة وتبعاتها بما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي.



2. جدد المجلس موقفه الثابت بالوقوف الكامل مع التحالف العربي لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية.



3. تجديد الثقة في المملكة العربية السعودية، والاستعداد للعمل معها كحليف وفي وقوي.



4. الاستعداد التام لحضور الاجتماع الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بانفتاح كامل.



5. تجديد التزام باستمرار وقف إطلاق النار الذي دعت له قيادة التحالف العربي.