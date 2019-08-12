تقرير أمريكي: المتحف الكبير يضم أكثر الاكتشافات الفرعونية إثارة

سلط موقع "ترافيل آند ليشور" الأمريكي، الضوء على استعدادات التي تجري قبل افتتاح المتحف الكبير المقرر له العام المقبل.



وقال الموقع إن مصر لديها واحدة من أروع الكنوز المثيرة للإعجاب في العالم بأسره، وهي الحضارة الفرعونية.



وتابع أنه مع وجود حضارات يعود تاريخها إلى ما لا يقل عن عام 6000 قبل الميلاد، فهناك آلاف من السنين من القطع الأثرية التي تم اكتشافها على ضفاف النيل، وسيظهر قريبًا ما لا يقل عن 20 ألف من هذه القطع الأثرية التي ستعرض لأول مرة في المتحف الكبير.



وأضاف أن الزوار سيتمكنون بداية من العام المقبل رؤية أكثر من 100 ألف تحفة فرعونية، وتتضمن أكثر الاكتشافات المثيرة للإعجاب وعلى رأسها ملابس الملك توت عنخ آمون والأسرة الجنائزية الخاصة به، وتمثال ضخم لرمسيس الثاني.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجذب المتحف 8 مليون زائر سنويًا، مع سعر زهيد لتذكرة الدخول، وهي تجربة تستحق العناء، وعلى من يرغب في زيارة المتحف تحديد موعد لجولة خاصة قبل الافتتاح.