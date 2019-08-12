هذه نصائح رئيسة قسم الإرشاد البيطري لذبائح عيد الأضحى المبارك

"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ".. يأت عيد الأضحى المبارك ليفيض بالعطاءات والنعم من الأضحيات التي تمثل أساس وفرحة العيد كل عام، لتمتلئ الشوارع بالمنتظرين لبركة العيد الذي أحلها الله لهم، بشوق وفرحِ.



مع كثرة الأضحيات والتي تختلف أنواعها، توضح الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، عدد من الإرشادات الواجب اتباعها لضمان السلامة والأمان واكتمال الركن الإيماني بشكل صحيح.



تقول دكتورة "سماح":"الناس اللي هتدبح الأضحية من الأغنام، مهم تعرف لما تسلخ الرأس وتلاقي تحت القرون دود تعمل ايه، دا بيكون نوع من الحشرات اسمها ذبابة نغف الغنم، تقف فتحتي أنف الغنم وتضع اليرقات الصغيرة ولونها ابيض، وتوصل إلى الجمجمة، لمدة حوالي ١٠ شهور، بعدها تنزل من الأنف على الأرض وتكون طور العذراء حوالي من٣ إلى ٩ أسابيع لحد ما يكون الحشرة البالغة يعني تقريبا سنة كاملة دورة الحياة دي".



وعند إصابة الغنم بهذه الحشرات، تتوقف عن الأكل والشرب والهضم، "الغنم يفضل يهز في راسه بشكل جنوني عشان تتخلص منها دون فائدة"، بعد الذبح وعندم عملية السلخ الجزار ممكن جدا يلاقي الدودة دي في تجويف الجمجمة أو منطقة تحت القرون في المخ، "يقول فيها دود وفي الحالة دي لازم نعدم الرأس ما ناكلهاش ولا نفكر ننظفها حتى، أما باقي اللحم فعادي طالما مافيش اي مشاكل صحية تانية".



إلا أن دكتورة "سماح" تؤكد أن هناك علاج لهذه المشكلة للاستفادة الكاملة من الأضحية، "وهي أولًا التأكد من سلامة الغنم قبل شراءه ومتابعته من طبيب بيطري، يواظب على تجريع الغنم أدوية الديدان وحقنها بالايفوميك بصورة دورية للتخلص من هذه الدودة، إلى جانب مكافحة أي حشرات في المكان ونظافة الحيوان باستمرار، لضمان أضحية نظيفة".



وتوضح "نوح" أن في بعض الأضحيات يتم ملاحظة التهاب أو احتقان بالرئة، أو متحجرة وأخرى سليمة، "بيكون بسبب الحر. وتعرضهم لنزلات برد أثناء النقل وعادة فالأغنام والماعز عرضة للالتهابات الشعبية في الحر الشديد أو قد يكون بسبب الإجهاد قبل الذبح، أو ربط الأضحية في مكان حر وضيق لحين الدبح"



تؤكد أنه في هذه الحالة يتم استبعاد الرئة طالما أنه لا يوجد أي مشاكل أخرى في اللحم أو أي مرض ظاهر من الأمراض التي حذر منها الشرع مثل العمى والعرج وأمراض الجلد والأمراض المزمنة أو قطع الـرجل أو الجرب الفاحش والمسبب للهزال، أي ظاهريًا تكون سليمة.



وتؤكد أنه لابد من التخلص من الفضلات والدماء وكل مخلفات الذبح بشكل صحي؛ لمنع انتشار التلوث والأمراض عن طريق دفنها جيدًا في حفرة ووضع بعض الكلور أو الكيروسين عليها.