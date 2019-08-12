رانيا يوسف بإطلالة مثيرة (صور)

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عاشور، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان باللون الموف.



وتعاونت "يوسف" في جلسة التصوير مع مصمم الأزياء سوشا، والميك أب علاء التونسي، والشعر محمود عامر.



من ناحية أخرى، انتهت رانيا يوسف مؤخرًا من تصوير مسلسل "ممكله إبليس" الذي تشارك في بطولته، ويشاركها غادة عادل وسلوى خطاب، إيمان العاصي وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.

