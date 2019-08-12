الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تطلق مؤتمر "الاتجاه المعاكس"

أعلنت لجنة الشباب الإيبارشي بالكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، انطلاق مؤتمر للشباب الإيبارشي، في الفترة من ٢٦ أغسطس الجاري وحتى 29 من الشهر نفسه، في الغردقة.



ويأتي المؤتمر تحت شعار "الاتجاه المعاكس" وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية الأقصر للأقباط الكاثوليك، والأب ماركو ناجي مسؤول الشباب بالإيبارشية.



ويركز المؤتمر حول أهم الموضوعات التي يهتم بها شباب الجيل الحالي مع محاضرين متخصصين، كما سيحضر شخصيات بارزة، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية هادفة.



ويأتي إنطلاق هذا المؤتمر عقب انتهاء صوم السيدة العذراء مريم، والذي تصومه الكنيسة الكاثوليكية في كل عام في الفترة من بداية أغسطس حتى منتصفه.