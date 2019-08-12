مصرع شخص في حادث مروري بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، الإثنين، في حادث مروري قرب مدخل مركز ومدينة التل الكبير.



تلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير، يفيد بوفاة "محمد حامد" في حادث مروري بمدخل المدينة.



ونقلت سيارة إسعاف جثة المتوفي إلى ثلاجة مستشفى التل الكبير المركزي، فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لانتداب الطبيب الشرعي.