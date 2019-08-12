بلومبرج: توماس كوك تعاني من الديون وتنتظر الشتاء للخروج من الأزمة

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، ان "توماس كوك" عملاق السفر البريطاني، يعاني من الديون، وتحتاج إلى أكثر من مليار دولار لإعادة رسملة الشركة من جديد، وتعول الشركة كثيرًا على فصل الشتاء، الذي يقضي فيه الأوروبيين عطلاتهم وموسم الأعياد.



وتابعت أن شركة السياحة التي تتخذ من لندن مقرًا لها أحرزت "تقدمًا ملحوظًا" نحو وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنقاذ بما في ذلك 150 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 181 مليون دولار.



وأضافت أن رأس مال المجموعة يصل إلى 750 مليون جنيه استرليني، مكون من المساهمين الرئيسيين وبنوك الإقراض الرئيسية وحاملي السندات الذين يمثلون حوالي 50% من سنداتها العليا لعام 2022 و2023.



وأكدت الشركة أن الصناديق ستوفر مزيدًا من السيولة خلال فصل الشتاء 201920 القادم على أن يستمر العمل في استراتيجية الشركة الجديدة.