من "رجل العجلة" إلى "أحمد وزينب".. "آلهة الأخلاق" تحكم منصات التواصل الاجتماعى



معارك يومية يخوضها رواد مواقع التواصل الاجتماعى ضد كل من يرون تصرفه غير متوافق مع السلوك العام، متقمصين دور "آلهة الأخلاق".. يطلقون أحكامهم دون دليل.. يوصمون من يخرج عن عرفهم بالإدانة، مستعينين بالعديد من الحيل وفى مقدمتها التكتل العددى لزوم التنكيل.



وعلى مدار اليومين الماضيين، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، خاض "آلهة الأخلاق" ثلاث معارك دفعة واحدة، وهو أمر طبيعى بوصف التوقيت واحدا من مواسم " السعار العام"، الذى يتسم بملامح محددة وهى التقنع بالتدين، ولإرجاع كل الأمور - حتى البسيطة منها ـ لفكرتهم عن الفضيلة والأحكام الشرعية.

"رجل العجلة".. من "الصلاة إلى "خراب بيوت"



شغلت مشاهد صلاة العيد حيزًا كبيرًا من اهتمام متابعي التواصل الاجتماعى الذين تسارعوا فى نشر صور المواقف الغريبة، دون الاهتمام بتوثيق حقيقتها، وكان أبرزها صورة رجل يؤدى الصلاة بالعجلة، وتداول المتابعون صورًا من محادثة لفتاة، قالت إنها ابنته، تتحدث فيها عن إصابة والدها بجلطة بسبب تداول صورته أثناء أدائه صلاة العيد وهو يستقل عجلته.

ولاقت محادثة الفتاة انتشارا واسعا، باعتبار أن والدها لم يجرم أو يتعدى على حق أحد، أو يمنع غيره من الصلاة، وأن كل ما فعله هو الصلاة بطريقته الخاصة، متعشمًا في إله الرحمة الذي ينظر للقلوب، متناسيًا أن هناك بشرًا يترصدونا، فتسببوا في أزمات متتالية له ولأسرته.









وكشفت عن أن والدها أصيب بمشاكل صحية جراء انتشار هذه الصورة، قائلة: "والدي جاله جلطة بسبب الصورة".



أضافت: "إحنا بنات وكلنا متجوزين وإخواتي حصل بينهم وبين أزواجهم مشاكل وغضب في بيت أهلي عشان أهالي أزواجهم قعدوا يتريقوا ويضحكوا، وطبعًا حاجة تمس كرامتنا، حصلت مشاكل وحاليًا أخت من إخواتي واقفة على الطلاق بسبب الموضوع ده، وبابا ميقصدش يعمل حاجة زي دي، هو كان خايف العجلة تتسرق، كلمت الشاب اللي ماسك إدارة الصفحة بتاعت المحلة مباشر بس مردش وعملي بلوك".



وقالت الفتاة: "أنا من مدينة المحلة الكبرى والدي كان بيصلي صلاة العيد في مساكن شركة مصر، وكان راكب العجلة بتاعته بيصلي عليها، وفي شاب صوره، حرفيًا إحنا اتفضحنا أنا وإخواتي بسبب الصورة دي، ونزلت على شبكة أخبار المحلة، كلمنا الشاب اللي منزلها وحذفها، بعدها أحد المعارف لقيناه بيكلمنا بيقولنا دي نازله على المحلة مباشر".وكشفت عن أن والدها أصيب بمشاكل صحية جراء انتشار هذه الصورة، قائلة: "والدي جاله جلطة بسبب الصورة".

فتاة التيك توك.. صغر سنها لم يشفع لها



فيديو آخر لفتاة صغيرة السن لم يتعدى عمرها الـ15 عام، كان فى قائمة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعى، بعد أن صورت نفسها على برنامج "تيك توك" الذي انتشر مؤخرًا بين المراهقين في كل دول العالم.



وبالرغم من أن الفتاة صورت نفسها أثناء طقس صلاة عيد الأضحى المبارك، وهو بالفعل سلوك غير مقبول، إلا أن النظر إلى سن الفتاة، وتصرفها بشكل عفوى لم يشفعا لها عند رواد السوشيال ميديا، الذين شنوا عليها هجومًا حادًا قد تدفع ثمنه من سمعتها كفتاة، أو تواجه إشكاليات في شارعها، مدرستها، مع أسرتها، بعد أن وصموها بالكفر وانعدام الأخلاق.

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فيديو آخر لفتاة صغيرة السن لم يتعدى عمرها الـ15 عام، كان فى قائمة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعى، بعد أن صورت نفسها على برنامج "تيك توك" الذي انتشر مؤخرًا بين المراهقين في كل دول العالم.

"اليوتيوبرز".. أحمد وزينب تحت مقصلة شرطة الأخلاق



اشتهر أحمد وزينب كثنائي يعملان فى تقديم المحتوى أو ما يعرف بمهنة "اليوتيوبرز" حيث يقومان بنشر فيديوهات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معهما الأشخاص المعجبون بهما.

جدل كبير صاحب أدائهما منذ البداية، فبالرغم من عدد المتابعين الكبير لفيديوهاتهما، إلا أن البعض يرى ما يقدمونه بلا قيمة ولا يستحق، ولكن الأمر أخذ منحى مغايرًا فى الآونة الأخيرة، وبات عملهما مادة مستخدمة للهجوم عليهما، وساقها البعض كأدلة لمحاكمتهم.





اشتهر أحمد وزينب كثنائي يعملان فى تقديم المحتوى أو ما يعرف بمهنة "اليوتيوبرز" حيث يقومان بنشر فيديوهات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معهما الأشخاص المعجبون بهما.