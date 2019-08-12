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محافظات

محافظة القاهرة تشن حملات مكثفة على المخالفين في ثاني أيام العيد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:07 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء عدة حملات أسفرت عن لإيقاف لأعمال مباني مخالفة بالجراج بالقطعة 2 س 64 الشطر العاشر زهراء المعادي وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم إيقاف أعمال مباني مخالفة بشارع بشارع المأذون من شارع غرب السكة الحديد تم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم إيقاف أعمال مباني مخالفة بشارع المرصفاوي وتم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث بعد الأرضي وتم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الجهات التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء محمد عبد الحميد بعمل حملة تم خلالها رفع الإشغالات بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها وتم وضع المضبوطات بمخزن الحي.

في اطار تعليمات محافظ القاهرة لجميع الأحياء بعدم السماح بوجود أي مخالفة في شارع القاهري وخصوصا لاستغلال البعض أيام الإجازات للقيام بأعمال مخالفات بنائية أن يتم عمل متابعة يومية علي أي مخافلة وإزالتها في المهد، قام حي المرج بإيقاف أعمال مبانى مخالفة بشارع مصطفى مراد من ش جمال عبد الناصر من الصرف الصحي المرج الجديدة، وتم مصادرة الخلاطة وإيداعها مخازن الحى بمعرفة إدارة الاشغالات وادارة المبانى بالحى.

وفي ذات السياق قامت أجهزة حي النزهة بعدة حملات للتصدي للمخالفات البنائية اثناء المرور بمنطقة السندباد بشارع مصر للطيران بالنزهة تلاحظ وجود حفار يشرع فى اعمال الحفر بالسندباد بالمخالفة للإجراءات المتخذة حيالها، تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار وتحرير محضر إيقاف أعمال وجارى اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال الواقعة.

وبناء على شكوى أحد المواطنين أثناء الحملة من وجود استمرار أعمال هدم وتكسير بالعقار 134 شارع الميرغنى مصر الجديدة وعلى الرغم من صدور قرار بإيقاف الأعمال وغلق الشقتين الجارى بهما الأعمال مع وجود شدة معدنية على العقار بالكامل وعليه تم التوجه لمكان الشكوى وتبين صحتها وتم على الفور إعادة إيقاف الأعمال وإعادة غلق الشقة بالدور الارضى والشقة بالدور الثانى وكذا تم رفع جميع الشدادت المعدنية من العقار والتحفظ عليها وكان ذلك وسط اجواء من الارتياح والتقدير من سكان العقار المتضررين من أعمال التخريب المتعمد للحوائط ومواسير الصرف لإجبارهم على وضع معين لصاحب الشأن المخالف. وتم التنبيه بعمل محضر استئناف للأعمال والعرض على النيابة العامة.

ومن جانبه وبناء علي التقرير المجمع للمنطقة الشرقيه قامت الأجهزة التنفيذية بحي السلام أول – حي عين شمس – حي المطرية –حي المرج بعدة حملات متتالية أسفرت عن 443 محضر و404 حالة ازالة ادارية و16 محضر بيئة.

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