خطة أمنية لمنع التحرش الجسدي أو اللفظي بشوارع السويس

عززت قوات الشرطة من تواجدها في الشوارع والميادين العامة وبمحيط دور السينما وكورنيش السويس الجديد والحدائق العامة في محافظة السويس لتأمين احتفالات ثانى أيام عيد الأضحى المبارك لمنع اى معاكسات أو تحرش بالفتيات سواء كان تحرش جسدي أو لفظي بجميع الشوارع خاصة المناطق المزدحمة.



كما شهدت شوارع وميادين السويس تواجد مروري مكثف خاصة المناطق الترفيهية وكورنيش السويس الجديد وعدد من أحياء المحافظة ضمن خطة مديرية الأمن لتأمين الميادين خلال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك.



وكانت مديرية أمن السويس قد وضعت خطة أمنية للتعامل الفوري والتصدى لأي محاولات للتحرش بالفتيات وتحديدا بأماكن التجمعات وخاصة الحدائق والمنتزهات والشواطئ وطريق الكورنيش وضبط الخارجين عن القانون.