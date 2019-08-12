تقرير إفريقي: الأهرام ووادي الملوك أبرز المعالم السياحية بالقارة

أكد موقع "ستاندرد ميديا" الكيني، أن هناك 6 أماكن في إفريقيا يجب زيارتها على الأقل مرة العمر، فالقارة السمراء تشتهر بكونها عنية بالتاريخ ومهد للكثير من الحضارات البشرية.



وتابع أن وادي الملوك في مصر على رأس هذه الأماكن، حيث يقع على على الضفة الغربية لنهر النيل، وهو موطن للعديد من مقابر الفراعنة والنبلاء الأقوياء من مصر القديمة.



وأضاف أنه تم التنقيب عن الوادي بشكل كبير منذ نهاية القرن الثامن عشر من قبل علماء الآثار الذين كانوا حريصين على كشف أسرار هذه المنطقة، جعل اكتشاف قبر توت عنخ آمون هذا الوادي واحدًا من أكثر المواقع شهرة وتاريخية في العالم، وتم ضمه لموقع اليونسكو للتراث العالمي في عام 1979.



وأشار إلى أنه من ضمن أبرز الأماكن التي يجب زيارتها في إفريقيا كل من بحيرة ملاوي ونهر نهر الأسماك كانيون في ناميبيا وشلالات فيكتوريا في زيمبابوي وزامبيا بالإضافة إلى جبل الطاولة والحديقة الوطنية في جنوب أفريقيا وأخيرًا أبو الهول والأهرامات في مصر.



وأوضح أن الأهرامات تعد واحدة من الأماكن الأكثر شهرة في أفريقيا وهو موقع أثري يضم الأهرامات الثلاثة المعروفة شعبيًا بالأهرامات العظيمة، وأبو الهول وتضم المنطقة العديد من المقابر، كما أن الأهرامات تعتبر من أهم عجائب الدنيا السبعة القديمة التي مازالت موجودة في العالم الحديث.