عودة أكثر من 3 آلاف لاجئ سوري إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 3064 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 389 لاجئا يضمون (117 إمرأة و199 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ) و2675 لاجئا يضمون (803 نساء و1364 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).



وذكر بيان صادر عن المركز الروسي اليوم الإثنين - أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.